Моди рассказал Шольцу о встречах с Путиным и Зеленским

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем свои впечатления от встреч с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри.

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Шольц посетил Индию с официальным визитом по приглашению Моди. Мисри отметил, что переговоры касались важных региональных проблем, особенно после саммита БРИКС, а также «дискуссий, связанных с Украиной и Западной Азией».

«Да, я могу подтвердить, что оба вопроса действительно поднимались, и они действительно обсуждались в деталях между двумя лидерами», – приводит слова Мисри РИА «Новости».

Как сообщили в МИД Индии, Моди поделился с канцлером своими наблюдениями и шагами Индии по взаимодействию со сторонами конфликта. Подчеркивается, что Индия не остается нейтральной в конфликте, а выступает за мир и готова поддержать усилия по его достижению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что Моди покинул саммит БРИКС для встречи с Шольцем. Посол ФРГ в Индии Филипп Аккерманн заявил, что Шольц намерен обсудить с премьер-министром Индии его встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани.