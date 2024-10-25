В МИД отреагировали на отказ приглашать РФ на конференцию по Ливану

Франция, отказавшись приглашать Россию на конференцию по Ливану, игнорирует факт, что без Москвы невозможно решить проблему на Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Газета.Ru

Она подчеркнула, что Франции важнее продемонстрировать неуважение к России, чем проявить себя ответственным игроком на Ближнем Востоке. ТАСС

«Международная помощь Ливану в преодолении экзистенциального кризиса, в котором он оказался, не должна обернуться подталкиванием ливанцев к принятию решений, несущих в себе потенциальную угрозу новой гражданской войны в этой стране», — добавила дипломат. RT на русском