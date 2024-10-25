Путин обсудил с Совбезом работу с партнерами на южном направлении

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
"Мы поговорим сегодня о нашей работе с ближайшими партнерами на южном направлении. Вопросов много. Объем сотрудничества у нас большой", - сказал глава государства, открывая мероприятие.
Далее Путин передал слово для доклада главе ФСБ Александру Бортникову.
В мероприятии также приняли участие премьер-министр России Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.