Политолог раскрыл судьбу отношений Москвы и Тбилиси после выборов

В случае победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах в Грузии начнется улучшение отношения между Москвой и Тбилиси, заявил NEWS.ru политолог Петре Мамрадзе.

По его словам, за последние годы уже наблюдается целый ряд позитивных процессов. При этом он считает, что дипломатические отношения двух стран зашли в тупик.

"Грузинские власти не могут никак признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Любое правительство, которое решится на это, будет так или иначе опрокинуто, так как это болезненный и принципиальный вопрос для населения. А без этого никак не получится восстановить дипломатические отношения с Москвой, которые разорвал Тбилиси", — сказал Мамрадзе.

По словам политолога, правящая партия не хочет связывать свою страну с какими-либо военными действиями, особенно на Украине. Он отметил, что хорошие отношения Грузии с Россией развивают экономику республики.

"Сейчас публикуются оценки Всемирного банка и Валютного фонда. С радостью отмечу, что Грузия вышла на первое место по экономическому росту во всем восточном полушарии, при этом занимает второе место в мире. Этот экономический бум для нас хорошо ощутим. Это следствие мирной политики и полное отсутствие каких-либо санкций против России. Введение антироссийских санкций вообще маразм — Москва этих санкций даже не ощутит, а экономика нашего крошечного государства просто рухнет", — считает Мамрадзе.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили рассказал, что в республике существует группа, которая планирует осуществить государственный переворот после парламентских выборов 26 октября. По его словам, в этом процессе участвуют местные наблюдательные организации.