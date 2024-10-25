ФАТФ решила не вносить Россию в свой черный список

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) не внесла Россию в свой черный список. Об этом 25 октября сообщает ТАСС со ссылкой на решение организации.

Пленарная сессия состоялась в пятницу в Париже. Согласно итоговому документу, ФАТФ решила не включать РФ в свои штрафные списки. Туда попадают неблагонадежные в финансовом плане страны, и Группа не нашла объективных причин пополнять перечень Россией: страна полностью и добросовестно выполнят все обязательства.

Как писала «Парламентская газета», ранее возможность включения РФ в черный список ФАТФ допускало издание Politico со ссылкой на некий документ. Согласно ему, заседание по рассмотрению кандидатур должно было состояться 22 октября.

Попасть в указанный перечень, по информации СМИ, можно не только за отмывание денег, но и по подозрению в финансировании создания оружия массового уничтожения. Для принятия решения нужно согласие всех 40 участников Группы, включая Китай, Бразилию, Индию, Саудовскую Аравию и Южно-Африканскую Республику.