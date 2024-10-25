Рябков обозначил роль Запада в переговорах по украинскому конфликту

Запад должен объяснить Киеву, что, если он продолжит выдвигать в отношении Москвы ультимативные идеи, то переговоров не получится. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает «Известия».

По его словам, в первую очередь сами западные кураторы Киева должны принять для себя решение об отказе от эскалационного курса, в основе которого лежит «безудержная накачка Киева всеми новыми видами вооружений».

«Во-вторых, они должны внушить своим клиентам, что без отказа от нереалистичных, по факту ультимативных в отношении России идей, и без пересмотра разрушительной линии на недопустимость переговоров, чего Украина продолжает придерживаться, без этого ничего не получится», — добавил Рябков.

Он отметил, что, если Запад этого не сделает, то «ситуация на земле продолжит меняться не в пользу Киева и его кураторов и в итоге цели СВО будут достигнуты».