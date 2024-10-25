Рябков рассказал о положении по военной помощи в договоре с КНДР

Положения о взаимной военной помощи, содержащиеся в договоре между Россией и КНДР, активируются только в случае агрессии против одной из сторон. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Газета.Ru

«Только в случае агрессии против кого-либо из участников этого договора положение о военной помощи задействуется. То есть, если агрессии против КНДР нет, то и соответствующие положения данного договора остаются таковыми, как они сформулированы и положены на бумагу», — рассказал дипломат. Рябков добавил, что какие-либо дополнительные параметры военной помощи, не указанные в соглашении не являются предметом публичного обсуждения. Lenta.ru

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пхеньян сами решат, когда реализовывать статью о военной помощи договора о стратегическом партнерстве двух государств. ТАСС