Путин включил Жогу в состав Совбеза

Президент России Владимир Путин включил своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе Артема Жогу в состав Совета безопасности РФ. Указ президента опубликован на официальном портале правовых актов.

Все полпреды президента России в федеральных округах входят в состав Совета безопасности. Жога был назначен полномочным представителем Путина на Урале в начале октября.

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Полпреды главы государства в федеральных округах входят в состав Совбеза. Предшественник Жоги на посту - ныне сенатор Владимир Якушев - был исключен из числа членов совета 30 сентября.

Жога - участник боевых действий в Донбассе с 2014 года. В сентябре 2023 года он был избран в Народный совет ДНР, а затем стал его председателем.