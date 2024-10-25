Путин назначил нового посла РФ в Швеции

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Беляева новым послом Российской Федерации в Швеции. Соответствующий указ был опубликован в пятницу, 25 октября, на официальном сайте опубликования правовых актов. Вечерняя Москва

«Назначить Беляева Сергея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом России в Королевстве Швеция», — говорится в документе. RT на русском

До текущего момента соответствующую должность занимал Виктор Татаринцев. Но другим указом, также опубликованным на официальном портале правовой информации, глава государства снял дипломата с поста посла РФ в Швеции. Газета.Ru