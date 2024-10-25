Путин назначил нового посла РФ в Швеции

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Беляева новым послом Российской Федерации в Швеции. Соответствующий указ был опубликован в пятницу, 25 октября, на официальном сайте публикования правовых актов.

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— Назначить Беляева Сергея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Швеция, — говорится в документе.

Власти Финляндии и Швеции с ноября начнут выдавать своим гражданам обновленные инструкции по подготовке к войне и прочим кризисным ситуациям. Об этом 12 октября сообщило издание Helsingin Sanomat, ссылаясь на директора по связям с общественностью МВД Финляндии Эрикку Койстинен.

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева из-за сведений о присутствии военных КНДР в России. Ведомство назвало сложившуюся ситуацию «угрозой безопасности международного сообщества», указав на нарушения ряда резолюций Совета Безопасности и Устава ООН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 10 октября, опроверг сообщения прессы об участии военнослужащих КНДР в СВО.

Посол России в Сеуле Георгий Зиновьев на встрече в МИД Республики Корея заявил о неприемлемости попыток шантажа и угроз в адрес Москвы. 21 июня дипломат встретился с первым заместителем МИД Южной Кореи Ким Хон Гюном.