Казанский саммит преподал «болезненный урок Западу», показав, что никакой изоляции России нет. Об этом заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, слова которого приводит «Московский комсомолец».

Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. 22 октября президент России Владимир Путин провел двусторонние встречи с лидерами, приехавшими на мероприятие. А 24 октября прошла встреча в формате «аутрич» / «БРИКС плюс», в котором приняли участие не только страны-члены объединения. На заседании в Казани были представлены почти 40 государств и международных организаций.

По словам сенатора Владимира Джабарова, реакция Запада стала понятна уже в «нулевой» день саммита, когда первые лидеры стран БРИКС начали прибывать в Казань. Достаточно было проследить за поведением журналистов стран НАТО, которые были аккредитованы на мероприятие.

В пример первый зампред международного комитета верхней палаты парламента привел корреспондента BBC Стива Розенберга, который несколько лет назад демонстративно ушел с итоговой пресс-конференции Владимира Путина, «дав понять, что не хочет слышать наших ответов». А на саммите БРИКС был вынужден отвечать на неудобные вопросы о том, почему американские и британские журналисты спокойно освещают мероприятие в России, а российских журналистов не пускают на аналогичные встречи на Западе.

«Сконфуженное поведение явно свидетельствует о том, что Стив был расстроен увиденным на саммите. Такие же настроения царят и в высоких кабинетах западных стран. Они не ожидали, что так печально закончится поход их государств против нашей страны», - констатировал политик.

Владимир Джабаров также обратил внимание на то, что Запад не порадовала и позиция стран «БРИКС+» по украинскому кризису, так как они «четко дали понять, что военным путем конфликт между Россией и Украиной решить нельзя».

«Страны Запада возлагали большие надежды на интервенцию нашей страны руками Украины. Но интервенция не удалась, и теперь их преследует внутреннее разочарование», - отметил он.

Напомним, что ранее мировые СМИ в своих статьях, посвященных саммиту БРИКС, обратили внимание на то, что присутствие в Казани большого количества мировых лидеров «делает послание Кремля о том, что усилия Запада по изоляции не сработали, громким и ясным».