В Совфеде назвали итоги саммита БРИКС «болезненным уроком» для Запада
Казанский саммит преподал «болезненный урок Западу», показав, что никакой изоляции России нет. Об этом заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, слова которого приводит «Московский комсомолец».
Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. 22 октября президент России Владимир Путин провел двусторонние встречи с лидерами, приехавшими на мероприятие. А 24 октября прошла встреча в формате «аутрич» / «БРИКС плюс», в котором приняли участие не только страны-члены объединения. На заседании в Казани были представлены почти 40 государств и международных организаций.
По словам сенатора Владимира Джабарова, реакция Запада стала понятна уже в «нулевой» день саммита, когда первые лидеры стран БРИКС начали прибывать в Казань. Достаточно было проследить за поведением журналистов стран НАТО, которые были аккредитованы на мероприятие.
В пример первый зампред международного комитета верхней палаты парламента привел корреспондента BBC Стива Розенберга, который несколько лет назад демонстративно ушел с итоговой пресс-конференции Владимира Путина, «дав понять, что не хочет слышать наших ответов». А на саммите БРИКС был вынужден отвечать на неудобные вопросы о том, почему американские и британские журналисты спокойно освещают мероприятие в России, а российских журналистов не пускают на аналогичные встречи на Западе.
«Сконфуженное поведение явно свидетельствует о том, что Стив был расстроен увиденным на саммите. Такие же настроения царят и в высоких кабинетах западных стран. Они не ожидали, что так печально закончится поход их государств против нашей страны», - констатировал политик.
Владимир Джабаров также обратил внимание на то, что Запад не порадовала и позиция стран «БРИКС+» по украинскому кризису, так как они «четко дали понять, что военным путем конфликт между Россией и Украиной решить нельзя».
«Страны Запада возлагали большие надежды на интервенцию нашей страны руками Украины. Но интервенция не удалась, и теперь их преследует внутреннее разочарование», - отметил он.
Напомним, что ранее мировые СМИ в своих статьях, посвященных саммиту БРИКС, обратили внимание на то, что присутствие в Казани большого количества мировых лидеров «делает послание Кремля о том, что усилия Запада по изоляции не сработали, громким и ясным».