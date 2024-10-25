В Кремле оценили опыт Белоруссии после попыток вмешательства в выборы

Белоруссия получила опыт из попыток вмешательства в выборы в 2020 году.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы знаем, что наши белорусские друзья вынесли необходимые уроки, получили опыт богатый по итогам тех самых событий, что является залогом неповторения в дальнейшем таких ситуаций», — сказал он.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020-го, на которых победил Александр Лукашенко. Были задержаны десятки тысяч людей.