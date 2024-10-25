В Кремле высказали позицию по СВО

Президент России Владимир Путин остается открыт для переговоров с целью достижения целей РФ на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе встречи с Путиным на саммите БРИКС в Казани увидел стремление российского лидера к прекращению огня на Украине. Песков, отвечая на вопрос о смысле слов турецкого лидера, заявил, что глава РФ остается открытым для «переговорного достижения своих целей».

«[Президент России Владимир] Путин занимается продолжением специальной военной операции, с тем чтобы выполнить поставленные задачи и достичь целей, оставаясь при этом открытым для переговорного достижения своих целей», — обозначил Песков.

Ранее Путин заявил, что РФ готова идти на разумные компромиссы для урегулирования украинского вопроса, но предметных переговоров нет. Он подчеркивал, что любой исход должен быть в пользу России и исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя.

Вместе с тем он назвал поведения Киева иррациональным. По мнению президента, на такой базе невозможно строить какие-либо планы, а упоминать возможность о договоренностях — преждевременно.