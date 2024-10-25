В Кремле рассказали, кого поддержат на выборах президента в Белоруссии

В России все будут поддерживать кандидатуру действующего лидера Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих в январе 2025 года президентских выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ura.Ru

«Всем известны дружеские отношения лидеров (РФ и РБ). Мы будем очень внимательно следить за ходом избирательной кампании, я думаю, все в России будут поддерживать Лукашенко», — сказал он. Песков добавил, что главным приоритетом в этом вопросе является не поддержка России, а выбор народа независимой Белоруссии. Газета.Ru

Представитель Кремля отметил, что опыт, который Белоруссия вынесла в 2020 году из-за попыток вмешательства в выборы извне, является залогом неповторения такой ситуации. ТАСС