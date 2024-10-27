Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

«В Абу-Даби встретился с моим дорогим старшим БРАТОМ, Президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом Бен Зайед Аль Нахайаном», — написал Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, на встрече обсудили недавний официальный визит шейха в Москву и его встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Также «предметно поговорили о развивающихся отношениях между двумя странами, достигнутых успехах, товарообороте и многом другом».

В частности, президент ОАЭ поинтересовался обстановкой в Чечне, успехах и достижениях республики.

«Я рассказал ему о последних новостях нашего региона, о процессах нового строительства в городах, о планах на ближайшее будущее», — добавил глава Чеченской республики.

Кадыров также выразил уверенность, что Россия и ОАЭ будут развивать и укреплять отношения во всех сферах.