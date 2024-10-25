Президент РФ Владимир Путин не имел никаких контактов с американским предпринимателем Илоном Маском с их единственного разговора, состоявшегося до 2022 года. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, связав соответствующие сообщения газеты The Wall Street Journal с предвыборной борьбой в США. ТАСС

«Это все неправда, это абсолютно ложная информация опубликована в газете», — заявил он. RT на русском

По его словам, у Путина был сего один контакт с Маском до 2022 года и даже тогда «они говорили по телефону». Ura.Ru