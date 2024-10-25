Путин: любой исход урегулирования конфликта на Украине должен быть в пользу РФ

Любой результат урегулирования конфликта на Украине должен быть в пользу РФ и исходить из обстановки на поле боя.

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Об этом во время интервью с журналисткой Ольгой Скабеевой для программы «60 минут», которая выходит на телеканале «Россия 1», заявил президент страны Владимир Путин.

«Исход [украинского урегулирования] должен быть в пользу РФ, я говорю прямо, без всякого стеснения», — сказал глава государства.

Он обратил внимание, что Москва не собирается идти на уступки в ходе переговоров с Киевом. Тем не менее российские власти готовы искать разумные компромиссы для завершения боевых действий, уточнил президент.

«Но сейчас я не хочу вдаваться в детали, потому что предметных переговоров-то нет», — добавил Путин, возложив ответственность за отсутствие диалога на украинское руководство.

Также глава государства назвал преждевременными попытки рассуждать о том, каких договоренностей могли бы достичь Москва и Киев. По его мнению, даже для упоминаний этой темы время еще не настало.

24 октября Путин провел пресс-конференцию по итогам саммита БРИКС в Казани. Во время мероприятия он рассказал, что Турция в очередной раз предложила свою платформу для проведения переговоров между РФ и Украиной, но последняя отказалась от реализации этой инициативы.