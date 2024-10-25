Путин назвал "интимными" переданные Эрдоганом предложения Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган передал РФ на саммите БРИКС в Казани новые предложения по контактам с Киевом, не уточнив детали.

Об этом российский лидер рассказал в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Путин не стал уточнять детали полученных предложений, пояснив, что пока не успел подробно с ними ознакомиться (интервью было записано в ночь на 25 октября), а также отметив, что "это такие все-таки интимные вещи".

16-й саммит БРИКС, который стал ключевым событием председательства РФ в объединении, проходил в Казани с 22 по 24 октября. Во второй день саммита его участники приняли Казанскую декларацию. Среди основных тем документа - развитие объединения, позиция по глобальным проблемам, урегулирование региональных кризисов, в том числе на Украине и на Ближнем Востоке.

Группа БРИКС была создана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к ним присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года в объединение вступили Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Саммит в Казани стал первым, в котором они приняли участие в качестве полноправных членов.