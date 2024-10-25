Западная риторика по поводу конфликта на Украине претерпела изменения, и такое развитие заслуживает признания. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в интервью с Ольгой Скабеевой на телеканале «Россия».

— За это можно их только похвалить, за то, что они начинают соображать и реально оценивать обстановку, — подметил глава государства.

Путин высказался о мнениях западных политиков в контексте конфликта на Украине. Он отметил, что западные лидеры медленно отходят от идеи о необходимости добиться стратегического поражения России.

Комментируя бурную реакцию на Западе и в Киеве на свои заявления о договоре с КНДР, предусматривающем военную помощь в случае нападения на одну из сторон, президент России пошутил, что главное в таком случае — чтобы «осколки далеко не летели».

Владимир Путин, отвечая на вопрос о сообщениях по поводу переброски в Россию военных из КНДР, назвал спутниковые снимки «серьезной вещью». По его словам, военнослужащие НАТО уже давно вовлечены в украинский конфликт.

Президент также прокомментировал якобы имевшие место угрозы со стороны кандидата в лидеры США от республиканцев Дональда Трампа «ударом по Москве». Он отметил, что России «бессмысленно угрожать».