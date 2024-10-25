Путин ответил про сотрудничество военных КНДР и РФ

Президент России Владимир Путин прокомментировал начало сотрудничества между военными КНДР и РФ. Он отметил, что это суверенное решение России. Ura.Ru

«Будем мы применять что-то, не будем, где, как, нужно ли нам это или мы будем заниматься, допустим, только проведением учений, подготовкой, передачей опыта – это наше дело», - отметил президент. Деловая газета «Взгляд»

Он подчеркнул, что Москва и Пхеньян сами решат, будут ли они применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в части оказания военной помощи. Москва24