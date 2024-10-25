Путин заявил о готовности России к разумным компромиссам по ситуации на Украине

Россия готова идти на разумные компромиссы по урегулированию ситуации на Украине, заявил российский президент Владимир Путин. RT на русском

«Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные», — сказал глава государства. При этом он отказался приводить какие-либо детали по этому вопросу, потому что предметных переговоров в этой области пока не ведется. Lenta.ru

Он также отметил, что Россия не собирается идти на уступки при урегулировании конфликта на Украине, отвергнув возможность «корейского» или «кипрского» сценария. Деловая газета «Взгляд»