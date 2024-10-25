Путин рассказал, как Киев отказывается от переговоров
Когда Россия соглашается рассмотреть переговорные инициативы по конфликту на Украине, Киев от них отказывается, так было дважды. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Видео опубликовала журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.
Путин рассказал, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Казани на полях саммита БРИКС предложил российскому лидеру инициативы, которые касаются конфликта на Украине. Он сказал, что займется их изучением.
«Действительно, турецкие наши партнеры, но они не в первый раз, они неоднократно уже выходили к нам с предложением по некоторым инициативам, как они говорили, с украинской стороны», — сказал Путин.
В интервью он также отметил, что Киев ведет себя иррационально. По мнению президента, на такой базе невозможно строить какие-либо планы, а даже упоминать возможность о договоренностях — преждевременно.