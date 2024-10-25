Путин рассказал, когда Россия и Китай примут решение о военной взаимопомощи

Российская Федерация и Корейская Народно-Демократическая Республика примут решение о предусмотренной договором взаимной военной помощи, когда придет время что-то решать, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью ведущей телеканала «Россия 1» Ольге Скабеевой.

По его словам, в КНДР придерживаются такой же позиции.

24 октября Государственная дума ратифицировала бессрочный договор, согласно которому Россия и Северная Корея помогут друг другу в случае нападения. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, в договоре нет никаких дополнительных приложений, документ призван обеспечить безопасность на Корейском полуострове.

Путин рассказал о поступлении предложений о переговорах от Украины

В США опасаются, что военные КНДР примут участие в конфликте на Украине в ближайшее время. В этом случае в конгрессе призвали применить к Северной Корее «военные меры», а к России — новые санкции.

Ранее Путин прокомментировал реакцию Запада и Украины на военный договор РФ и КНДР.