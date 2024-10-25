В России ответили на решение МУС рассмотреть дело Монголии из-за отказа арестовать Путина

Передача Международным уголовным судом (МУС) на рассмотрение стран-участниц Римского статута дело Монголии из-за ее отказа арестовать и выдать суду президента России Владимира Путина во время его визита в страну — политический идиотизм, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом сенатор сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Это пример политического идиотизма, который по-прежнему проявляет эта так называемая международная организация. Складывается впечатление, что там поставили целью окончательно уничтожить престиж всех подобного рода организаций в мире и довольно методично эту цель реализуют», — ответил на решение МУС Карасин.

МУС: ассамблея стран-членов рассмотрит дело Монголии, не арестовавшей Путина

По словам сенатора, следует обратить внимание на записи заседаний саммита БРИКС и на количество делегаций, которые туда приехали, а именно представители 35 государств и шести международных организаций, чтобы понять, что решения МУС обречены на провал.

«Скоро о них, видимо, забудут, и всерьез их никто воспринимать не будет», — заключил он.

Ранее МУС передал на рассмотрение стран-участниц Римского статута дело Монголии из-за ее отказа арестовать и выдать суду президента России Владимира Путина во время его визита в страну.

МУС напомнил, что государства-участники Римского статута и те, кто признают юрисдикцию суда, обязаны арестовывать лиц, на которых выдан ордер, вне зависимости от их официального положения или гражданства.

В свою очередь, представитель правительства Монголии объяснял отказ арестовать Владимира Путина тем, что Улан-Батор придерживается политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях.