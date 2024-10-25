Песков прокомментировал сообщения СМИ о контактах Путина и Маска

Президент РФ Владимир Путин не имел никаких контактов с Илоном Маском с их единственного разговора, состоявшегося до 2022 года.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, связав соответствующие сообщения газеты The Wall Street Journal с предвыборной борьбой в США.

"Это все неправда, это абсолютно ложная информация опубликована в газете", - прокомментировал представитель Кремля. "У Путина был один контакт с Маском, - добавил он, - это было до 2022 года, они говорили по телефону".

Как поделился пресс-секретарь российского лидера, тогда разговор Путина и Маска "скорее, носил ознакомительный характер: говорили о визионерских технологиях, технологических решениях для будущего".

"Сравнивались направления технологического развития, которые считает Маск преспективными, Путин рассказывал о том, как у нас идет [прогресс], - уточнил Песков. - Это был такой - средний по продолжительности телефонный разговор". "Это был единственный контакт, - подчеркнул представитель Кремля. - После этого никаких контактов у Маска с Путиным не было, и все утверждения на этот счет ложны".

Элемент предвыборной борьбы

"Скорее всего, это очередные вбросы в рамках такой уже ожесточившейся до предела политической борьбы по предвыборным делам [в США], - предположил Песков. - Предвыборная гонка вышла на финишную стадию, и, конечно, оппоненты не гнушаются ничем". "Неделей ранее рассказывали, как Путин целыми днями якобы беседует с [кандидатом на пост президента США от республиканцев Дональдом] Трампом, теперь якобы он все время беседует с Маском, - со смехом подытожил Песков. - Это все неправда".

The Wall Street Journal выступила с утверждением, будто контакты Маска с Путиным регулярны. Согласно публикации газеты, Маск и российский президент якобы обсуждали возможность ограничения работы спутниковых терминалов Starlink на Тайване. Бизнесмен активно поддерживает кампанию по избранию президентом США кандидата от Республиканской партии экс-президента Дональда Трампа.