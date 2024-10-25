Путин рассказал о поступлении предложений о переговорах от Украины

Президент России Владимир Путин назвал интимными детали предложений о переговорах, переданных Украиной через Турцию. Об этом он заявил в интервью Ольге Скабеевой для телеканала «Россия-1». Газета.Ru

«Знаете, это такие все-таки интимные вещи», — сказал российский лидер в ответ на вопрос журналистки. Lenta.ru

На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани Путин заявил, что получал через турецких партнеров предложения о переговорах с украинской стороной. По его словам, он дал согласие, но Владимир Зеленский отказался от этого уже на следующий день. Российская газета