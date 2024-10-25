Песков рассказал об отношении БРИКС к желанию Турции присоединиться

Членство Турции в БРИКС является очень важным для всех стран - участниц объединения.

Они заинтересованы в ее присоединении к организации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу TRT World на полях состоявшегося 22-24 октября саммита БРИКС в Казани.

"Безусловно, присоединение Турции к БРИКС является очень важным для всех членов БРИКС. Турция является крупной региональной державой, играет очень важную роль и в глобальных делах. Поэтому все заинтересованы в приглашении Турции в этот процесс", - сказал представитель Кремля. "Для нас интересен интерес Турции к нам как страны, а не члена НАТО", - отметил Песков в связи с утверждениями о том, что членство страны в Североатлантическом альянсе несовместимо с участием в БРИКС. "У нас плохие отношения с НАТО. НАТО является нашим врагом. Сейчас НАТО прямо и косвенно вовлечена в войну против нашей страны. Инфраструктура НАТО, ее разведывательные возможности используются против нашей страны", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

В саммите БРИКС в Казани принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.