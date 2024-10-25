В Кремле оценили возможность визита Ким Чен Ына в Россию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что близкие соседи, которыми и являются Россия и Северная Корея, постоянно обмениваются визитами. Таким образом он прокомментировал появившуюся информацию о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын в 2025 году намерен посетить Россию, пишет ТАСС.

«Корейская Народно-Демократическая Республика - это наш сосед, и мы развиваем весьма активно связи во всех возможных областях. И, конечно, близкие соседи постоянно осуществляют обмен визитами на высоком и высшем уровне», - заявил пресс-секретарь президента России.

Напомним, что в прошлый раз северокорейский лидер Ким Чен Ын приезжал в Россию в сентябре 2023 года. Лидеры двух стран тогда провели встречу «один на один», также состоялся официальный обед от имени Владимира Путина в честь Ким Чен Ына. Темами переговоров стали вопросы сотрудничества России и КНДР в разных сферах, ситуация в регионе и на международной арене.

А летом 2024 года президент России Владимир Путин посетил Пхеньян с двухдневным государственным визитом и подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, предполагающий оказание военной помощи в случае агрессии против одного из его участников. После подписания документа глава КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что договор носит «миролюбивый и оборонительный характер».