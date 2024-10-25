Путин прокомментировал реакцию Запада и Украины на военный договор РФ и КНДР

Президент России Владимир Путин, комментируя «взрыв» реакции на Западе и Украине на свои заявления о военном договоре с КНДР пошутил, что в этом случае главное - чтобы «осколки далеко не летели». Соответствующее интервью глава государства дал ведущей телеканала «Россия» Ольге Скабеевой. Газета.Ru

«Я не знаю, какой там «взрыв». Главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все осело от этого «взрыв», - сказал Путин, комментируя слова Скабеевой о том, что в ответ на заявление президента РФ о военной помощи КНДР был «прямо «взрыв» в Вашингтоне». ТАСС

В ходе пресс-конференции, которая состоялась 24 октября, Путин заявил, что конкретные шаги по реализации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР являются делом Москвы и Пхеньяна. Он также отметил, что Северная Корея серьезно относится к реализации документа, и РФ никогда в этом не сомневалась. Парламентская газета