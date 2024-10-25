Путин прокомментировал реакцию Запада и Украины на военный договор РФ и КНДР

Президент России Владимир Путин, комментируя «взрыв» реакции на Западе и Украине на свои заявления о военном договоре с КНДР пошутил, что в этом случае главное — чтобы «осколки далеко не летели».

Соответствующее интервью глава государства дал ведущей телеканала «Россия» Ольге Скабеевой.

«Не знаю, какой там «взрыв», главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все и осело от этого взрыва», — сказал российский лидер.

24 октября Государственная дума ратифицировала бессрочный договор, согласно которому Россия и Северная Корея помогут друг другу в случае нападения. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, в договоре нет никаких дополнительных приложений, документ призван обеспечить безопасность на Корейском полуострове. В США же опасаются, что военные КНДР примут участие в конфликте на Украине в ближайшее время. В этом случае в конгрессе призвали применить к Северной Корее «военные меры», а к России — новые санкции.