Президент Боливии обсудил с Путиным сотрудничество в сфере лития и энергетики

Президент Боливии Луис Арсе сообщил, что в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным были подняты вопросы двустороннего сотрудничества в сфере разработки лития, ядерной и гидроэнергетики, а также в борьбе со стихийными бедствиями.

"Сегодня [в четверг] мы провели важную двустороннюю встречу с президентом Владимиром Путиным. Мы продвинулись в важных вопросах сотрудничества в различных сферах, таких как энергетика, литий, торговля, инвестиции в гидроэнергетику, реагирование на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, а также ядерная энергетика", - написал он в своем Telegram-канале.

В четверг президент Боливии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС и встречи с Путиным. Российский лидер во время беседы со своим коллегой отметил, что Москва и Ла-Пас активно развивают сотрудничество в различных сферах - от политики и экономики до культуры.