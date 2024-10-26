Стало известно, о чем говорил Путин с генсеком ООН

Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем говорил последнему, что в уставе всемирной организации сначала упоминается право наций на самоопределение и соблюдение прав человека. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в МИД РФ.

«Что же касается выполнения резолюций Генассамблеи, то, во-первых, они носят рекомендательный характер и не являются консенсусными, а во-вторых, если бы генсекретарь так же ретиво выполнял все другие решения ГА ООН, то можно было бы решить немало проблем современного мира», — сказал источник.

По его словам, когда глава российского государства и Гутерриш обсуждали применение международного права в украинском конфликте, генсек «отстаивал точку зрения с опорой на ооновских юристов о приоритете принципа территориальной целостности». В ответ лидер РФ напомнил, что в Уставе ООН «сначала упоминается право наций на самоопределение, а также указывается на необходимость соблюдения прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии», отметил источник.

Он добавил, что власти Украины полностью игнорируют «эти моменты» в отношении русскоговорящего населения страны, как на протяжении многих лет делали это в отношении жителей Донбасса.

25 октября сообщалось, что Гутерриш обсуждал с Путиным на казанском саммите БРИКС Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы развития международной финансовой системы.