Путин ответил на вопрос о переговорах с Украиной

Москва готова рассматривать любые варианты договоренностей по Украине, исходя из реалий на земле, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани. Он добавил, что РФ «не согласится ни на что другое». Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что в 2023-2024 годах главы государств и правительств западных стран выступали с различными мирными планами, инициативами. В своих заявлениях они преимущественно отталкивались от идей Владимира Зеленского, высказанных в «формуле мира».

Журналисты попросили российского лидера рассказать о том, возможно ли мирное разрешение украинского кризиса.

«Что касается переговоров с Украиной, я уже много раз об этом говорил. Главари киевского режима не хотят вести переговоры. Начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента. Видимо, не готовы пока. Мяч на их стороне», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что на днях представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выступил с предложением рассмотреть новые идеи по Украине.

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Президент пояснил, что согласился на это предложение. Вместе с тем, добавил он, на следующий день Киев отказался.

Путин подчеркнул, что нецелесообразно подсчитывать шансы мирного урегулирования на Украине. Он уточнил, что Киев много раз отказывался от проведения мирных переговоров.