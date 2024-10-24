Путин рассказал, что нужно для запуска «Северного потока»

Одна из ниток газопровода "Северный поток" до сих пор работоспособна. Чтобы ее запустить, достаточно лишь нажать кнопку, однако власти Германии не делают этого по политическим мотивам, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

"До сих пор существует одна нитка по дну Балтийского моря - "Северный поток - 2", - напомнил Путин. - Что стоит немецким властям просто кнопку нажать - и все пошло. Но они не делают этого. По политическим соображениям".

Президент добавил, что главный партнер ФРГ - США - "создал условия, когда целые отрасли немецкой экономики переезжают".

Залужный прокомментировал информацию о его приказе взорвать «Северные потоки»