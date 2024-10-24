Путин обвинил Запад в несправедливом расширении НАТО

Президент России Владимир Путин во время в пресс-конференции на саммите БРИКС в Казани обвинил Запад в несправедливом расширении НАТО.

«Что касается безопасности России, то я уже сказал... Разве справедливо, с точки зрения безопасности, годами игнорировать наши постоянные обращения к партнёрам не расширять НАТО на восток? Разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что такого расширения не будет и, нарушая, взятые на себя обязательства, делать это? Разве справедливо забраться к нам в подбрюшье, в ту же Украину, и начать там строить военные базы? Разве это справедливо? А справедливо провести государственный переворот?», — сказал он.

Путин прокомментировал слова Трампа об угрозе "ударом по Москве"

Ранее заявил, что военные стран НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.