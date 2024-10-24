Путин ответил на вопрос о присутствии военных из КНДР в зоне спецоперации

Спутниковые снимки, свидетельствующие о тех или иных событиях, — «серьезная вещь», заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин. Об этом пишет РБК.

Журналисты попросили российского лидера прокомментировать сообщения о гипотетической переброске в Россию военных из КНДР, основанные на данных сети космических аппаратов.

Путин в ответ назвал спутниковые снимки «серьезной вещью» и напомнил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт.

Москва никогда не сомневалась, что КНДР серьезно относится к сотрудничеству РФ, мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями, отметил президент.

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«Как вы знаете, сегодня был ратифицирован наш Договор о стратегическом партнерстве, и там есть статья 4. Мы никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям. Но что и как мы будем делать — это уже наше дело в рамках этой статьи», — разъяснил Путин.

Напомним, что согласно ст. 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».