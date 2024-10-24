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Путин оценил желание Трампа завершить конфликт на Украине

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп искренне хочет завершить конфликт на Украине. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани, передает корреспондент «Ленты.ру».

Путин оценил желание Трампа завершить конфликт на Украине
© Lenta.ru

«Трамп искренне говорит, что хочет закончить конфликт на Украине. И мы это поддерживаем», — рассказал президент России.

Путин также заявил, что будущее российско-американских отношений зависит сейчас от самих Соединенных Штатов. По его словам, если в Вашингтоне нет потребности в нормализации, то и Москва не будет на это напрашиваться.

В конце сентября Трамп заявил о своей способности предотвратить третью мировую войну. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он написал, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис неспособна урегулировать конфликт на Украине.

Политика
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