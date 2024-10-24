Путин заявил, что безопасность России для него - самое главное

Президент России Владимир Путин во время в пресс-конференции на саммите БРИКС в Казани заявил, что безопасность России — самое главное для него.

«Начну (отвечать на вопрос. — RT) с безопасности России что для меня это самое главное», — сказал он.

По словам Путин, Запад постоянно при общении с российской стороны пытался показать России «своё место».

«Это место в конечном счёте привело бы нас к скатыванию России в разряд второстепенных государств, которые выполняют исключительно функцию сырьевых придатков с потерей в известной степени и большом объёме суверенитета», — отметил он

Ранее Путин в ходе заседания в формате «БРИКС плюс/аутрич» выразил сожаление из-за вооружённого конфликта на Украине.

RT ведёт трансляцию пресс-конференции.