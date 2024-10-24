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Путин считает искренними заявления Трампа о желании урегулировать украинский конфликт

Российский лидер Владимир Путин считает искренними заявления экс-президента США Дональда Трампа о желании урегулировать украинский конфликт. ТАСС

Кроме того, Путин заявил, что не припомнит беседы с Дональдом Трампом с угрозами. «Я такого разговора с господином Трампом не припомню. Сейчас очень острая фаза предвыборной борьбы в США, и я предлагаю по серьезному к заявлениям подобного рода не относиться», — сказал он. RT на русском

Ранее Трамп на встрече с редакционной коллегией газеты The Wall Street Journal заявил, что якобы угрожал Путину нанести удар по Москве, если Россия «будет преследовать Украину». Lenta.ru

Путин прокомментировал слова Трампа об угрозе "ударом по Москве"
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