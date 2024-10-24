Путин прокомментировал слова Трампа об угрозе "ударом по Москве"

Российский лидер Владимир Путин считает искренними заявления экс-президента США Дональда Трампа о желании урегулировать украинский конфликт. ТАСС

Кроме того, Путин заявил, что не припомнит беседы с Дональдом Трампом с угрозами. «Я такого разговора с господином Трампом не припомню. Сейчас очень острая фаза предвыборной борьбы в США, и я предлагаю по серьезному к заявлениям подобного рода не относиться», — сказал он. RT на русском

Ранее Трамп на встрече с редакционной коллегией газеты The Wall Street Journal заявил, что якобы угрожал Путину нанести удар по Москве, если Россия «будет преследовать Украину». Lenta.ru