Путин назвал причину эскалации на Украине

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам масштабного саммита БРИКС в Казани напомнил, что не действия России привели к эскалации на Украине, а госпереворот в Киеве в 2014-м. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства отметил, что все настроены на то, чтобы конфликт на Украине закончился как можно быстрее и желательно мирными средствами.

Путин поблагодарил партнеров, которые «проявляют внимание к этому конфликту и ищут пути его разрешения».

Ранее президент сообщил, что саммит БРИКС в Казани «успешно завершился».