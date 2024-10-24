Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов

В 2024 году БРИКС работал в обновлённом, расширенном составе Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На пресс-конференции по итогам XVI саммита объединения он указал, что Россия делала всё возможное для того, чтобы новые члены органично влились в БРИКС.

«У нас это получилось», - подчеркнул российский лидер.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что речи о приеме новых государств в БРИКС в 2024 году не идёт.

По его словам, «притирка» новых членов объединения, присоединившихся 1 января, еще не завершилась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».