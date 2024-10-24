Путин заявил об успешном завершении саммита БРИКС

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что саммит БРИКС в Казани успешно завершился. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, на мероприятие приглашены представители как российских, так и зарубежных СМИ, в том числе пресса из недружественных государств.

Всего на саммит БРИКС в Казани было аккредитовано около 2 тыс. человек. Зал пресс-конференции столько не вмещает, но более 300 человек здесь собралось, из них порядка 60 сотрудников российских СМИ, остальные — иностранцы, уточнили журналисты.

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Многие корреспонденты стали занимать очередь на вход в зал еще за несколько часов до начала мероприятия.

Саммит глав государств - членов БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.