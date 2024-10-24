Стало известно отношение россиян к БРИКС

Восемь из десяти (78%) россиян считают БРИКС первым этапом формирования нового справедливого миропорядка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Отмечается, что 78% россиян считают, что БРИКС строит новый миропорядок на основе невмешательства, равенства и взаимной выгоды. При этом 14% опрошенных с ними не согласны, еще 8% затруднились ответить на вопрос.

Комментируя эти результаты, руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что граждане РФ «воспринимают БРИКС в качестве пространства взаимовыгодного экономического взаимодействия», поэтому их интерес к организации «очень высок».

Также россиян попросили оценить влияние стран объединения на мировую экономику. Две трети опрошенных (68%) считают, что оно существенное.