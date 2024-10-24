Украинское руководство шантажирует западные страны словами о ядерном оружии ради получения места в НАТО. Соответствующее заявление сделал заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании постоянного совета организации. RT на русском

«Владимир Зеленский де-факто подтвердил намерение обзавестись ядерным оружием в нарушение действующего режима нераспространения. Специалистам очевидно, что потенциал для этого на Украине имеется. Очевидно, что такой шантаж направлен, прежде всего, на западные страны, от которых киевский режим хочет добиться решения о приглашении в НАТО в рамках продвижения так называемого «плана победы», - сказал дипломат. ТАСС

Зампред призвал союзников Украины не поддаваться ядерному шантажу, направленному на вовлечение стран НАТО в прямой конфликт с Россией. Lenta.ru