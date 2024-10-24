Захарова призвала польских дипломатов "приготовиться" после решения по Познани

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на предписание Польши покинуть страну 10 российским дипломатам. Соответствующий комментарий она дала агентству РИА Новости.

"Польским дипломатам приготовиться. Пожировали в России, пора и честь знать", - заявила представитель ведомства.

Сегодня польский МИД предписал 10 сотрудникам генерального консульства РФ в Познани покинуть страну.

Во вторник стало известно, что Варшава отозвала согласие на работу указанного российского дипучреждения.