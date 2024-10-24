Захарова посоветовала польским дипломатам «приготовиться»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что польским дипломатам следует готовиться к ответу России на закрытие генконсульства в Познани и высылку его сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости.

22 октября власти Польши объявили о решении закрыть консульство РФ в Познани. В МИД Польши заявили, что недавно во Вроцлаве, входящем в район работы консульства, произошла «попытка диверсии, инспирированная деятельностью иностранной разведки». Других деталей в министерстве не привели.

Захарова связала закрытие генконсульства в Польше с русофобией

Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил 24 октября, что российская сторона до сих пор не получила официальную ноту о закрытии консульства. В МИД РФ пообещали, что Москва даст «болезненный ответ» на действия Польши.