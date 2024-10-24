Главой Мурманска избран Юрий Сердечкин
В Совете депутатов Мурманска состоялись выборы главы города. Им стал Юрий Сердечкин, который с 2022 года занимал должность главы администрации областного центра. За его кандидатуру городские депутаты проголосовали единогласно. Срок действия полномочий главы города составляет пять лет.
Соперником Юрия Сердечкина был Евгений Магомаев, который не получил ни одного депутатского голоса.
Состоявшиеся выборы завершили переход от "двуглавой" к "одноглавой" системе власти в городе. Напомним, необходимые для этого поправки в городской устав Совет депутатов принял еще в ноябре 2023 года. До этого момента город фактически имел двух руководителей - председателя Совета депутатов, являвшегося главой муниципального образования, и главу администрации.
Юрий Сердечкин родился в 1980 году в Москве. После окончания Государственного университета управления по специальности "Государственное и муниципальное управление" работал в администрации столицы, а затем в федеральных структурах. С февраля 2020 года - заместитель губернатора Мурманской области. Курировал сферу тарифного регулирования, ЖКХ, энергетики и дорожного хозяйства, а также вопросы транспортного обслуживания и обеспечения безопасности населения региона. 31 марта 2022 года решением Совета депутатов города Мурманска назначен на должность главы администрации города Мурманска. 5 апреля 2022 года приступил к исполнению полномочий главы администрации города Мурманска. Женат, воспитывает троих детей.