Главой Мурманска избран Юрий Сердечкин

В Совете депутатов Мурманска состоялись выборы главы города. Им стал Юрий Сердечкин, который с 2022 года занимал должность главы администрации областного центра. За его кандидатуру городские депутаты проголосовали единогласно. Срок действия полномочий главы города составляет пять лет.

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Соперником Юрия Сердечкина был Евгений Магомаев, который не получил ни одного депутатского голоса.

Состоявшиеся выборы завершили переход от "двуглавой" к "одноглавой" системе власти в городе. Напомним, необходимые для этого поправки в городской устав Совет депутатов принял еще в ноябре 2023 года. До этого момента город фактически имел двух руководителей - председателя Совета депутатов, являвшегося главой муниципального образования, и главу администрации.

Юрий Сердечкин родился в 1980 году в Москве. После окончания Государственного университета управления по специальности "Государственное и муниципальное управление" работал в администрации столицы, а затем в федеральных структурах. С февраля 2020 года - заместитель губернатора Мурманской области. Курировал сферу тарифного регулирования, ЖКХ, энергетики и дорожного хозяйства, а также вопросы транспортного обслуживания и обеспечения безопасности населения региона. 31 марта 2022 года решением Совета депутатов города Мурманска назначен на должность главы администрации города Мурманска. 5 апреля 2022 года приступил к исполнению полномочий главы администрации города Мурманска. Женат, воспитывает троих детей.