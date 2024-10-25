Путин высказался по поводу пути России в составе БРИКС

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия в качестве государства БРИКС не хочет конфронтации, она идёт своим путём.

Об этом российский лидер сказал на встрече с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком на полях саммита БРИКС в Казани.

«То, чем БРИКС занимается, я ещё раз хочу повторить, вы это, наверное, увидели и услышали: мы ни с кем не боремся, мы не хотим никакой конфронтации. Просто мы идём своим путём...», — отметил глава государства.

По словам Путина, в организации создаются новые механизмы сотрудничества и делается это на основе равноправия и уважения друг к другу.

Додик, в свою очередь, заявил, что хотел бы участия Республики Сербской в БРИКС.

Также Путин подчеркнул, что сотрудничество России с Республикой Сербской развивается во взаимном уважении.