Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя как клоун, надевая футболку с надписью Make Russia small again («Сделаем Россию снова маленькой»), заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Парламентарий предположил, что украинский лидер заигрывает с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом. По его словам, Зеленский не имеет права высказываться о пределах и территории России.

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Для записи ролика Зеленский надел футболку с надписью Make Russia small again («Сделаем Россию снова маленькой»). На ней изображена карта Московского княжества от 1462 года, когда в состав входили Москва, Суздаль и Вологда. Амплуа шута подходит Зеленскому больше, чем роль руководителя. А в самой фразе явная отсылка к слогану кампании Трампа. Настоящий шут, выглядит нелепо и лебезит перед хозяином (США. — NEWS.ru) в надежде на объедки со стола, — высказался Толмачев.

Ранее депутат Государственной думы Алексей Журавлев заявил, что Зеленский снова пытается привлечь к себе внимание, поскольку видит безразличие со стороны мирового сообщества, собравшегося на саммите БРИКС в Казани. Так он прокомментировал предложение Киева о прекращении взаимных ударов по объектам энергетики. По его словам, украинский лидер сознательно преувеличивает вред, который может нанести России, чтобы выторговать для себя прекращение огня.

В сети бурно отреагировали на футболку Зеленского с надписью о России

До этого представитель России при ООН Василий Небензя завил, что курская авантюра продемонстрировала отсутствие у Зеленского полководческого таланта. По его мнению, президент Украины открыто предает национальные интересы, а в «плане мира» декларирует готовность распродать остатки природных богатств страны.