Лаврову наступили на ногу на саммите БРИКС

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время заседания на саммите БРИКС наступили на ногу, соответствующие кадры опубликовал телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале. На видео заметно, что глава внешнеполитического ведомства не смог сдержать эмоции.

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В ходе заседания министр сидел позади президента РФ Владимира Путина. Когда мимо него прошел один из участников мероприятия, Лавров вздрогнул и что-то сказал, однако что именно, не слышно из-за речи выступающего.

Ранее на видео попали активные обсуждения президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях саммита БРИКС в Казани. Предмет дискуссии не уточнялся. Позже к диалогу присоединились министры иностранных дел обоих государств — Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов.

23 октября президент Азербайджана прибыл в Казань, где проходит саммит БРИКС. В аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и мэр города Ильсур Метшин.

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что у Азербайджана есть «ключик» от транспортного коридора «Север — Юг», именно поэтому страна должна присоединиться к БРИКС. По его словам, именно от Баку зависит, как «состоится» данный транспортный коридор.